Türkei-Reise: Lässt sich Katie Price mal wieder operieren?

Legt sich Katie Price (44) erneut unters Messer? Der Reality-TV-Star hat bereits die ein oder andere Beauty-OP hinter sich. Unter anderem ließ die fünffache Mutter verschiedene Facelifts, Fettabsaugungen, eine Nasenkorrektur und sage und schreibe 16 Brustoperationen durchführen. Diese ganzen Eingriffe sind auch immer mit einem hohen Risiko verbunden – einmal wurde ihr sogar eine Operation verweigert. Wagt Katie nun dennoch eine weitere Schönheitsoperation?

Eine Quelle verriet The Sun: "Katie hat allen erzählt, dass sie demnächst in die Türkei fliegt und das hat die Leute beunruhigt. Katie hat von den Kliniken in der Türkei immer kostenlose Operationen angeboten bekommen, und sie hat sich dort auch die Zähne machen lassen. Das ist viel zu früh nach ihrer jüngsten Brust-OP." Bisher hat sich der Reality-TV-Star nicht selbst zu den Gerüchten geäußert.

Das erste Mal legte sich Katie 1998 unters Messer, um sich auf eine 32C zu vergrößern. Eine weitere Brustvergrößerung ließ sie 1999 und ein Jahr später durchführen. Im Juni 2016 flog die fünffache Mutter in eine Brüsseler Klinik, um sich erneut unters Messer zu legen, und verriet später, dass sie sich für eine Oberweite von 32GG entschieden hatte.

Anzeige

Getty Images Katie Price, Model

Anzeige

Getty Images Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Katie Price, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de