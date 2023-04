Wirklich 51? Jared Leto zeigt seinen stählernen Körper!

Jared Leto (51) ist in Topform! Der Frauenschwarm ist nicht nur Frontmann der Band 30 Seconds to Mars, er machte sich auch als Schauspieler einen Namen. So spielte er unter anderem in "Suicide Squad" den berühmt-berüchtigten Joker sowie eine Nebenrolle im Drama "Dallas Buyers Club". Für Letztere erhielt er 2014 sogar einen Oscar. Nun beglückt Joaquin seine Fans mit einem Bild seines muskulösen Oberkörpers!

Auf Instagram macht der Oscar-Gewinner nun mit einem shirtlosen Spiegelselfie auf sich aufmerksam. Darauf hat er sich eine rote Cap tief ins Gesicht gezogen und legt den Fokus damit völlig auf seinen muskulösen Oberkörper. Fans des Hotties können es bei diesem Anblick kaum fassen, dass er schon 51 Jahre alt sein soll! So kommentieren sie unter anderem: "51 hat noch nie so toll ausgesehen", "Dieser Mann ist 51? Was zur Hölle" oder "Wie kannst du 51 Jahre alt sein?"

Jareds neuestes Projekt beschäftigt sich mit dem Designer Karl Lagerfeld (✝85)! Für ein Biopic wird der Musiker nicht bloß in die Rolle des gebürtigen Hamburgers schlüpfen, sondern den Film auch selbst produzieren. "Karl war immer eine Inspiration für mich", schwärmte er gegenüber WWD. Der US-Amerikaner sehe ihn als einen "wahren Universalgelehrten, einen Künstler, einen Innovator, eine Führungspersönlichkeit und, was am wichtigsten ist, einen freundlichen Menschen".

Anzeige

Getty Images Jared Leto, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jared Leto im Januar 2023

Anzeige

SIPA PRESS Karl Lagerfeld und Jared Leto, 2014 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de