In Biopic: Jared Leto spielt den Designer Karl Lagerfeld!

Karl Lagerfeld bekommt einen eigenen Film! 2019 verstarb der berühmte Designer im Alter von 85 Jahren. In seiner über 50 Jahre langen Karriere machte er sich besonders als künstlerischer Leiter der Luxus-Modemarke Chanel einen Namen und stieg zu einem der gefragtesten Modeschöpfer der Welt auf. Jetzt wird Karl ein eigenes Biopic gewidmet – darin schlüpft niemand Geringerer als Jared Leto (50) in die Rolle des gebürtigen Hamburgers.

"Karl war immer eine Inspiration für mich", schwärmte der Schauspieler in einem Statement bei WWD. Er sehe ihn als einen "wahren Universalgelehrten, einen Künstler, einen Innovator, eine Führungspersönlichkeit und, was am wichtigsten ist, einen freundlichen Menschen." Karl wäre sicher stolz, wenn er von Jareds Arbeit wisse – schließlich habe er immer unterstützt, dass er seine Person spiele. "Du weißt, eines Tages muss ich dich in einem Film spielen", habe der 30 Seconds to Mars-Frontmann schon beim ersten Treffen zu dem Designer gesagt, woraufhin dieser "Nur du mein Schatz, nur du" geantwortet habe.

Doch Jared wird nicht nur die Hauptrolle in dem Streifen spielen – er wird ihn auch produzieren. Das Projekt befinde sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium. Deshalb sei auch noch kein Regisseur für den Film gefunden worden.

Jared Leto im Oktober 2022 bei der Fashion Week in Paris

Karl Lagerfeld und Jared Leto bei der Pariser Fashion Week 2012

Karl Lagerfeld, Modeschöpfer

