Yvonne Woelke und Peter Klein zusammen im Baumarkt gesichtet

Sind Peter Klein (55) und Yvonne Woelke (41) doch ein Paar? Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der Lackierer seine Noch-Ehefrau Iris Klein (55) betrogen haben soll. Bei seiner Affäre soll es sich um Yvonne gehandelt haben. Während der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) öffentlich zugab, Gefühle für die Blondine entwickelt zu haben, stritt er eine Liaison allerdings ab. Ob das gelogen war? Denn Peter und Yvonne wurden jetzt gemeinsam gesichtet!

Die Schauspielerin und der 55-Jährige schienen nämlich nun offenbar Zeit zu zweit zu genießen. Eine aufmerksame Promiflash-Leserin erwischte Yvonne und Peter in einem Baumarkt in Berlin, wo sich Peter und Yvonne gemütlich umsahen und gemeinsam lässig durch den Laden flanierten. Dabei wirkte es so, als würden die zwei nach etwas ganz bestimmten Ausschau halten.

Auch Yvonne hatte vor wenigen Wochen versichert, dass zwischen ihr und Peter nichts gelaufen war. "Es wurden einfach so viele Falschdarstellungen an die Öffentlichkeit gebracht und mir ist es einfach wichtig zu betonen, dass da nichts mit Peter war. Es war keine Affäre, wir haben unsere Partner nicht betrogen, Peter und ich, und es ist halt einfach schade, dass uns nicht geglaubt wird", betonte sie in der TV-Show "Volles Haus". Was sagt ihr dazu? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Promiflash Yvonne Woelke und Peter Klein

Promiflash Peter Klein und Yvonne Woelke im Baumarkt, April 2023

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

