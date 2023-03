Peter Klein klärt auf: Das lief wirklich mit Yvonne Woelke

Was genau ist zwischen Peter Klein (55) und Yvonne Woelke (41) passiert? Der Lackierer ist seit Monaten in ein ordentliches Drama verwickelt: In Australien soll der Reality-TV-Star seiner Frau Iris Klein (55) mit Yvonne Woelke fremdgegangen sein. Im Anschluss gab er zu, sich in die Schauspielerin verliebt zu haben und trennte sich von seiner Frau. Seitdem liefert Iris sich einen heftigen Netz-Beef mit der Blondine. Aber was war tatsächlich zwischen Peter und Yvonne?

Im Podcast "Das 17. Bundesland" sprach Peter Klartext und verriet, was zwischen ihm und seinem Crush wirklich passiert ist. "Ich habe für Yvonne Gefühle entwickelt. Aber bisher hat nichts zwischen uns stattgefunden. Es gab keinen Kuss im Fahrstuhl", meinte er. Scheint so, als habe er seine Ex tatsächlich nicht betrogen.

Trotzdem möchte Peter Iris nicht mehr zurück. Er hat aber das Gefühl, dass sie dem Ganzen noch mal eine Chance geben würde: "Eigentlich ja. Aber ich habe ihr schon hundertmal gesagt, es gibt kein Zurück mehr." Er habe zwar noch Gefühle für sie, für eine Beziehung reiche es aber nicht mehr.

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar 2020

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

