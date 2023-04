Bachelor-Alyssa öffnet sich: Sie erlitt eine Fehlgeburt

Sie erzählt von einem schweren Schicksalsschlag. Im sonnigen Mexiko ist der diesjährige Bachelor David Jackson derzeit auf der Suche nach seiner großen Liebe. Um zu entscheiden, welche der Kandidatinnen die letzte Rose erhält, lernt der Hottie die Frauen bei gemeinsamen Dates besser kennen. Mit Kandidatin Alyssa führt der Rosenkavalier in der aktuellen Folge ein besonders emotionales Gespräch, denn die 36-Jährige spricht über ihre tragische Fehlgeburt.

Bei dem gemeinsamen Gruppendate bittet die Blondine den Bachelor um ein Gespräch unter vier Augen. "Dieses ganze Kindergespräch für mich ist auch sehr schwer, weil ich schon mal schwanger war und ich habe ein Kind verloren", öffnet sich Alyssa. Diese Erfahrung habe sie stark beeinflusst. Die Bachelor-Kandidatin erklärt: "Das ist schon was Schweres, wenn man so etwas durchmacht." Doch sie habe auch Positives aus der Erfahrung gezogen.

"Ich habe halt gemerkt, egal was man sich wünscht im Leben, es kommt vielleicht total anders." Außerdem sei sie an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, wo sie zufrieden und glücklich sei. David ist von Alyssas Ehrlichkeit beeindruckt: "Ich glaube, dass es einer der prägendsten Schicksalsschläge für Alyssa in ihrem Leben war, und es ist an der Stelle ein Privileg für mich, dass sie sich da so öffnet."

