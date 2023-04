Kuss in der Rosennacht: Sind die Bachelor-Girls wütend?

Das sagen die Girls zu dem geheimen Knutscher! David Jackson ist als neuer Bachelor derzeit auf der Suche nach seiner großen Liebe. In Mexiko lernt der Rosenkavalier verschiedene Frauen kennen und kam einigen von ihnen dabei schon näher. Nachdem es bei dem romantischen Rendezvous mit Rebecca Ries noch nicht zum Kuss kam, knutschten die beiden dafür im Anschluss in der Nacht der Rosen. Im Promiflash-Interview erzählten die anderen Kandidaten jetzt, wie sie sich dabei fühlten.

"Wir sind in einem Format, in dem David schnell herausfinden muss, ob es zwischenmenschlich passt oder nicht", sagt Kandidatin Alyssa zu dem geheimen Kuss. Dadurch habe jede Frau nur wenig Zeit mit David. Sie könne verstehen, dass Rebecca diese Chance nutzte. Auch die Blondine Colleen Schneider schien die Situation nicht zu stören: "Schließlich muss er am Ende des Tages herausfinden, für wen er etwas empfindet."

Rebecca habe sich über den überraschenden Schmatzer sehr gefreut. "Ich hätte mir kein anderes Setting gewünscht, da es für mich besonders war, in der Nacht der Rosen von ihm geküsst zu werden", gibt sie zu. Ein schlechtes Gewissen scheint die Brünette nicht zu haben.

