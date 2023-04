Heiß oder peinlich? Cardi B zeigt sich fast nackt im Netz

Cardi B (30) entblößt sich fast komplett. Bei der amerikanischen Rapperin ist es nichts Neues, dass sie sich gerne in knappen Outfits präsentiert. Auf dem roten Teppich kommt sie oft in außergewöhnlichen Kleidern und zeigt dabei häufig besonders viel Ausschnitt. Auch im Netz sträubt sie sich nicht davor, sich in Bikinis oder sexy Unterwäsche zu zeigen. Doch jetzt setzte die 30-Jährige noch einen obendrauf. Cardi B zeigt sich fast nackt auf ihrem Social-Media-Kanal.

Am Dienstag postete die "Money Bag"-Interpretin ein Spiegel-Selfie in ihrer Instagram-Story – dabei ist jedoch nicht ihr Gesicht zu sehen. Sie zeigt ihren Körper ab den Schultern abwärts. Dabei trägt die Ehefrau von Offset (31) lediglich einen Slip – ihre Brüste bedeckt sie nur mit einer Hand, sodass ihre Nippel nicht zu sehen sind. "Versteht mich richtig", kommentierte sie selbst die sexy Aufnahme von sich. Obwohl es ziemlich dunkel auf dem Foto ist, sind ihre Tattoos auf dem Oberschenkel und der Hüfte deutlich zu erkennen.

Nach dem heißen Content muss es für Cardi aber wohl im Alltag ganz normal weitergehen. Denn in der nächsten Story zeigt sie ihrer Community ihren Sohn, wie er mit einer Schildkröte spielt. Dabei schrieb sie zu der Aufnahme: "Ich liebe es, wie er 'Schildkröte' sagt."

Getty Images Cardi B im Februar 2023

Instagram / iamcardib Cardi B im April 2023

Getty Images Cardi B im Januar 2020

