Stolze Eltern: Offset und Cardi B teilen Bilder von Tochter

Offset (31) und Cardi B (30) lieben ihre Kinder über alles. Die beiden Rapper gaben sich 2017 das Jawort und gehen seitdem durch dick und dünn. Nur ein Jahr später wurde das Liebesglück der Musiker durch die Geburt ihrer Tochter Kulture Kiari gekrönt. Mittlerweile ist ihr Mädchen auch schon eine große Schwester: Im September 2021 brachte die "Up"-Interpretin ihren Sohn Wave Set (1) zur Welt. Wie sehr die Rapper ihre Elternrolle lieben, machten sie nun mehr als deutlich: Offset und Cardi teilten süße Bilder von ihrer Tochter Kulture.

Auf Instagram postete der Familienvater drei Bilder von seiner Tochter: Kulture steht in einem lilafarbenen Jogginganzug und glitzernden Stiefeln vor einer Tür. Ihre Braid-Zöpfe trägt sie in einem Dutt, wobei ihr ein paar Strähnen lose ins Gesicht fallen. In diesem Look nimmt die Vierjährige verschiedene Posen ein und sieht dabei total niedlich aus. "Miss Kulture Kiari Cephus", schrieb der "Clout"-Interpret voller Stolz dazu. Auch die Mama teilte den Beitrag in ihrer Story.

Offset und Cardi zeigen ihre Kinder nur selten. So veröffentlichte die "I Like It"-Interpretin erst ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes zum ersten Mal Fotos von dem Kleinen: Die Aufnahmen zeigen Wave in einer blauen Winterjacke mit Fellkapuze, einem grauen Jogginganzug sowie einer Mütze in einem Stuhl sitzend. Um den Hals trägt er eine klobige Silberkette mit seinem Namen.

Instagram / offsetyrn Kulture Kiari, Tochter von Offset und Cardi B

Getty Images Cardi B und Offset bei den Grammy Awards 2023

Instagram / iamcardib Wave Set Cephus, Cardi Bs Sohn

