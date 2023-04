"Für TV-Show": Bachelor-Chiara macht wieder komischen Spruch

Was genau meint sie mit ihren Sprüchen? Bei Der Bachelor buhlen noch acht Kandidatinnen um den TV-Junggesellen David Jackson – unter anderem auch die Münchnerin Chiara Dülberg. Einige ihrer Mitstreiterinnen sind sich aber nicht ganz sicher, ob sie es wirklich ernst mit dem Halb-Amerikaner meint. Nimmt sie etwa nur an der Show teil, um selbst Bachelorette zu werden? In Folge sechs brachte Chiara nun einen merkwürdigen Spruch!

David lud die Mädels zu einer Poolparty ein, selbstverständlich trugen die Girls dabei Bikinis. "Ob ich jetzt eine Jeans und eine Winterjacke anhabe oder den knappsten Bikini verändert nichts an meiner Ausstrahlung", betonte Chiara zunächst – erklärte dann jedoch: "Aber trotzdem ist es natürlich ein wertvolles Bild für eine TV-Show." Diese Einschätzung in Bezug auf ein TV-Format kam bei vielen Fans nicht so gut an.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "Der Bachelor" kommentierte eine Zuschauerin die sechste Folge und schrieb: "Chiara kann es kaum offensichtlicher machen, dass sie nur für Fame da ist." Eine andere Userin meint, dass die Brünette nicht ganz ehrlich wirkt: "Chiara wirkt so unsympathisch, richtig, unangenehm und aufgesetzt."

RTL David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

RTL David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Chiara

