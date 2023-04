MTV Movie & TV Awards 2023: Das sind die Nominierten!

Wer wird den Popcorneimer mit nach Hause nehmen? Die diesjährigen MTV Movie & TV Awards finden am Sonntag, dem 7. Mai, in Santa Monica statt. Den Moderationsposten der Verleihung übernimmt die Drei Engel für Charlie-Darstellerin Drew Barrymore (48). Seit 1992 wird die Trophäe an Filmdarsteller und Regisseure verliehen, bis der Sender 2017 auch Kategorien für TV-Serien hinzufügte. Nun wurden die Nominierungen für 2023 bekannt gegeben!

In der von MTV veröffentlichten Liste der Nominierten führt der Kassenschlager Top Gun: Maverick mit sechs Ehrungen die Filmseite an. Das Sequel konkurriert unter anderen mit Scream 6 und Avatar: The Way of Water für "Bester Film". Ein Kopf-an-Kopf-Rennen führen Stranger Things und "The Last Of Us", die mit sechs Würdigungen die TV-Serien mit den meisten Nominierungen sind. In der Kategorie "Beste Darstellung in einer Show" wetteifern Sadie Sink (20), Jenna Ortega (20) und Christina Ricci (43) um den Preis.

Für "Bester Kuss" sind Schauspieler wie Selena Gomez (30) und Cara Delevingne (30) für "Only Murders in the Building" oder Harry Styles (29) mit David Dawson für "My Policeman" nominiert. Für die diesjährige Show wurden zwei neue Kategorien ins Leben gerufen: "Bester Kick-Ass-Cast" und "Bestes Reality-TV-Team".

Paramount Pictures Tom Cruise in "Top Gun: Maverick"

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday", 2022

Getty Images MTV Movie and TV Awards 2019

