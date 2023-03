Drew Barrymore wird die MTV Movie- und TV-Awards moderieren

Von der großen Leinwand zum Fernsehbildschirm: Seit 2020 moderiert Drew Barrymore (48) ihre eigene Talkshow. Größere Film- und Serienprojekte hat sie seit dem Ende von "Santa Clarita Diet" nicht angenommen und geht es mit der Schauspielerei gelassener an. Wie jetzt bekannt wurde, kann die "E.T. - Der Außerirdische"-Darstellerin ihr Moderationstalent weiter präsentieren: Drew wird die MTV Movie- und TV-Awards 2023 moderieren!

Drew teilte ihren Fans in einem Clip für ihre "Drew Barrymore Show" mit, dass sie die diesjährigen MTV Movie Awards moderieren werde. Verkleidet als Film-Charakter M3GAN machte Drew die Neuigkeiten öffentlich: "Ich hab Neuigkeiten für dich. Du moderierst die 2023 MTV Movie Awards – wie aufregend!" In dem Video erklärt die "Drei Engel für Charlie"-Darstellerin, dass es eine Ehre sei, ausgewählt worden zu sein. Sie freue sich, eine Preisverleihung zu moderieren, die vor allem für die Fans gemacht ist.

Auch die Fans sind begeistert von diesen Nachrichten. So hieß es unter den Instagram-Posts: "Du hast das so verdient, Drew", "Das ist die beste Host-Wahl seit langem" oder "Das sind die besten Neuigkeiten!" Was haltet ihr davon, dass Drew die MTV Awards dieses Jahr moderieren wird? Stimmt unten ab!

Drew Barrymore, Schauspielerin

Drew Barrymore im Juni 2022

Drew Barrymore bei der Premiere der dritten Staffel von "Santa Clarita Diet"

