Bachelor David in Angelina verliebt? Das meinen die Fans!

Seid ihr derselben Meinung? In der diesjährigen Staffel von Der Bachelor ging es schon ganz schön heiß her. Der Rosenverteiler David Jackson knutschte bereits mit Kandidatin Lisa und auch mit Teilnehmerin Rebecca – mit Letzterer sogar in der Nacht der Rosen! Angelina kam er bisher noch nicht so nah. Trotzdem meint ihre Konkurrentin Alyssa, dass der Halb-Amerikaner in die Stuttgarterin verliebt sei. Aber was sagen die Fans dazu: Hat David sich schon längst für Angelina entschieden?

Laut einer Promiflash-Umfrage, an der 1.165 Leser teilgenommen haben [Stand: 07. April; 12 Uhr], wirkt es tatsächlich so, als hätte David sein Herz schon an sie vergeben. 58,5 Prozent (681 Stimmen) sind der Meinung, dass er sich bereits für Angelina entschieden hätte und dass es zwischen ihnen total funkt! 41,5 Prozent (484 Votes) glauben nicht, dass David schon einen Entschluss gefasst hat.

Im Netz gehen die Meinungen noch etwas mehr auseinander. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram ist sich ein User ziemlich sicher: "Dieses Jahr gewinnt Chiara. Sie setzt sich perfekt in Szene." Ein anderer Fan betont hingegen: "Ich denke auch, dass er schon in Angelina verliebt ist."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL David Jackson bei "Der Bachelor"

RTL David und Angelina, "Der Bachelor" 2023

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, "Der Bachelor"-Kandidatin

