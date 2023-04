Alyssa sicher: Bachelor David ist in Angelina verliebt!

Sie hatte mit den Tränen zu kämpfen! In der Kuppelshow Der Bachelor sucht David Jackson derzeit nach der Frau fürs Leben. Um zu entscheiden, welche der Kandidatinnen die Richtige für ihn ist, lernt er die Frauen auf Dates besser kennen. Nachdem er mit Bachelor-Teilnehmerin Alyssa ein emotionales Rendezvous hatte, bricht sie in der Nacht der Rosen in Tränen aus. Der Grund: Alyssa ist sich sicher, dass David in ihre Mitstreiterin Angelina Utzeri verliebt ist.

Bereits zu Beginn der Poolparty scheint Alyssa mit ihren Emotionen zu kämpfen. "Mir geht es schon seit ein paar Tagen nicht so gut", erklärt sie. Im späteren Gespräch mit Kandidatin Angelina äußert sie dann den womöglichen Grund für ihre Traurigkeit: "Er ist total in dich verliebt. Wir können alle nach Hause gehen." David sei ganz anders, wenn er mit Angelina redet und würde ständig den Blickkontakt zu ihr suchen.

Als David Alyssas emotionalen Zustand bemerkt, bittet er sie um ein Gespräch. "Ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass ich hierher komme und jemanden kennenlerne, den ich mögen könnte. Und das macht mir schon etwas Angst", gibt sie ehrlich zu. Daraufhin zeigt sich der Rosenkavalier verständnisvoll und bittet sie auch weiterhin, ihre Gefühle ihm gegenüber offen zu zeigen.

RTL David und Angelina bei "Der Bachelor" 2023

RTL David Jackson und Alyssa umarmen sich bei "Der Bachelor"

RTL Alyssa und David Jackson bei "Der Bachelor"



