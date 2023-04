Knuddel-Alarm: Adam Levine genießt Zeit mit seinen Töchtern

Ein Moment der Freude! Behati Prinsloo (34) und ihr Ehemann Adam Levine (44) sind seit 2014 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Zurzeit befindet sich die gesamte Familie in Las Vegas, da der Sänger mit seiner Band Maroon 5 eine Reihe an Konzerten in der Stadt geplant hat. Seine ältesten beiden Töchter genießen jetzt die Zeit im Backstage-Bereich mit ihm!

Das Model veröffentlichte auf Instagram mehrere Fotos ihres Aufenthaltes in Las Vegas. Der Post, den sie als "Vegas Woche Nr. 2" betitelte, zeigt unter anderem das Mutter-Tochter-Gespann beim Zuschauen des Konzerts oder beim Knuddeln mit dem Dreifach-Papa im Backstage-Bereich. Während der 44-Jährige im Ledersessel sitzt, wird er von Dusty Rose (6) und Gio Grace (5) gleichzeitig umarmt. Trug der "Misery"-Interpret eine Woche zuvor noch wasserstoffblonde Haare, sind diese nun orange-rot gefärbt.

Während eines seiner Konzerte soll Adam die Gelegenheit genutzt haben, um seinen Liebsten eine rührende Botschaft zu vermitteln: "Früher habe ich das hier für mich selbst gemacht und jetzt mache ich das für sie!" Laut The Mirror habe er ebenfalls beteuert, wie sehr er seine Frau und Kinder liebe.

Anzeige

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo und ihre Töchter auf einem Konzert von Maroon 5 in Las Vegas, April 2023

Anzeige

Instagram / behatiprinsloo Die Töchter von Adam Levine und Behati Prinsloo in Las Vegas, April 2023

Anzeige

Instagram / behatiprinsloo Adam Levine auf einem Konzert von Maroon 5 in Las Vegas, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de