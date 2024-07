Adam Levine und Behati Prinsloo feiern zehnten Hochzeitstag!

Vor zehn Jahren gaben sich Adam Levine (45) und seine Ehefrau Behati Prinsloo (36) das Jawort in Mexiko. Und genau dort, wo alles begann, feiern sie am Sonntag ihr Jubiläum! Wie People berichtet, schmeißt das Ehepaar eine Party auf einer Farm in San José del Cabo – gemeinsam mit ihren 150 engsten Freunden. Musikalische Unterstützung gibt es laut einer Quelle von der Band Sublime with Rome, die bereits bei ihrer Hochzeit auftrat. Mit einem phänomenalen Menü, das gebratenes Hühnchen, handgemachte Burrata und Tequila beinhaltet, genießen die Partygäste, der "Moves Like Jagger"-Sänger und das Model die Feier.

In demselben Ort zelebrierten der The Voice-Juror und die 36-Jährige ihre Hochzeit. Schon vor zehn Jahren feierten sie eine riesige Party. Ein Insider berichtete damals gegenüber der Zeitung: "Alle Gäste waren glücklich und entspannt. Sie waren begeistert, mit dem Paar an ihrem großen Tag zu feiern." Das Model trat in einem maßgeschneiderten Kleid mit einem bodenlangen Schleier zum Altar – viele berühmte Freunde wie Robert Downey Junior (59) und Stevie Nicks (76) schauten zu.

Zwischen den beiden funkte es bereits im Jahr 2012. Sie lernten sich über E-Mail kennen und verliebten sich schon virtuell ineinander, bevor sie sich einen Monat später persönlich in Los Angeles trafen, wie die Dreifachmama gegenüber Net-a-Porter verriet. "Er lud mich zum Abendessen ein und wir redeten stundenlang und hatten die beste Zeit. Es war Liebe auf den ersten Blick, es war verrückt", schwärmte sie damals. Zusammen krönten sie ihr Liebesglück mit ihrer Hochzeit und ihren drei Kindern, die daraufhin zur Welt kamen. Im Januar des vergangenen Jahres erblickte ihr drittes Kind das Licht der Welt.

Behati Prinsloo und Adam Levine im April 2024

Adam Levine und Behati Prinsloo mit ihren Kindern in Paris

