Adam Levine feiert sein Comeback als "The Voice"-Juror!

Nach sechs Jahren ist es wieder so weit: Adam Levine (45) kehrt zu der beliebten US-Castingshow The Voice zurück! Auf Instagram gab der "Moves like Jagger"-Sänger gestern bekannt, dass er offiziell in der neuen Staffel 2025 als Juror dabei sein wird. "Ich werde zurückkommen! Ich kann nicht mehr warten, es wird unglaublich", schwärmt Adam in seinem Post. In der Show sollen sich die anderen Teams vorbereiten, denn der Sänger warnt sie stolz: "Adam ist zurück – es wird schwer für die anderen." Adam wird nächstes Jahr mit den Coaches Michael Bublé (48), John Legend (45) und Kelsea Ballerini (30) nach neuen Gesangstalenten suchen.

Seine Rückkehr forderten im Voraus viele Fans bereits im Netz – darunter auch bekannte Gesichter, wie Blake Shelton (47), mit dem er jahrelang gemeinsam in der Jury saß. Der Country-Sänger verlangte, dass der Musiker zurückkommen sollte: "Bringt Adam zurück!" Nachdem der 45-Jährige sein Comeback verraten hatte, drehten seine Follower durch. Die Sängerin Julia Michaels (30) kommentierte seinen Beitrag mit: "Ohhh ja!" Seine Bandkollegen wie James Valentine (45) unterstützen den Sänger ebenfalls fleißig und teilten eine Flamme unter seinem Video.

2019 verließ Adam The Voice nach ganzen 16 Staffeln. Bereits in der allerersten Show 2011 saß der Maroon 5-Frontmann in seinem Drehstuhl und begeisterte die Fans. Doch sein Ausstieg nach acht Jahren hatte einen wichtigen Grund: Adam wollte seine Zeit mehr seiner Familie widmen. Seine Frau Behati Prinsloo (36) und ihre drei gemeinsamen Kinder freuten sich besonders über seine Entscheidung, wie das Model 2019 im Interview mit Today offenbarte: "Sein Abgang bedeutet gute Neuigkeiten für mich, gute Neuigkeiten für die Kinder. Er ist zurzeit auf Tour und ist schon aufgeregt, heimzukommen und nichts zu tun zu haben!"

Getty Images Blake Shelton, Christina Aguilera, Cee Lo Green und Adam Levine, erste "The Voice"-Staffel

Getty Images Adam Levine mit seiner Frau Behati Prinsloo

