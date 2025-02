"Weine jeden Tag": Seine Kinder machen Adam Levine "weicher"

Adam Levine (45), der Frontmann von Maroon 5, hat verraten, wie sehr ihn das Vatersein verändert hat. Im Gespräch mit People sprach der Sänger über seine drei Kinder, die er gemeinsam mit seiner Frau und Model Behati Prinsloo (36) großzieht: die Töchter Dusty Rose, Gio Grace und einen 2-jährigen Sohn. "Es ist das Beste überhaupt", schwärmt der Musiker über das Leben mit seinen Kindern. Dabei gibt er zu, dass die emotionale Seite der Vaterschaft nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist: "Ich bin weicher geworden, ich meine, ich habe drei Kinder, ich weine jeden Tag."

Trotz aller Begeisterung gibt Adam zu, dass das Leben mit drei kleinen Kindern auch ermüdend sein kann. Zudem erklärte er, dass es schmerzhaft sei, wenn er Zeit auf Tour verbringe ohne seine Kinder: "Es ist herzzerreißend, ich hasse es, wegzugehen. Aber ich sage meinen Kindern immer, dass ich das für sie tue." Wann immer möglich, reisen Behati und die Kinder zu seinen Konzerten mit. Der Sänger bereitet sich auf eine internationale Tournee sowie eine acht Shows umfassende Las-Vegas-Residency vor. Zudem sitzt er zurzeit erneut als Coach in der 27. Staffel von "The Voice" in den USA. Auf die Frage, ob das Vatersein seine Herangehensweise an das Coaching verändert hat, antwortet Adam schnell mit Nein. "Ich habe immer irgendwie versucht, nett zu sein. Es ist nie produktiv, und es macht mich manchmal bei anderen Shows verrückt, wenn ich sehe, wie die Leute sich verhalten. Ich stehe nicht über anderen Menschen", so der Sänger.

Adam und Behati sind seit 2014 verheiratet. In Interviews spricht der Musiker immer wieder voller Liebe und Stolz über seine Familie. Auch nun wiederholte er: "Ich denke, meine einzige Leistung, die im Moment wirklich zählt, ist, wenn ich glückliche Kinder großziehen kann, die ihr Leben lieben, dann bin ich ein Erfolg." Auch wenn die beiden ihr Familienleben eher privat halten, teilte Behati nach den Feiertagen seltene Einblicke in das gemeinsame Weihnachtsfest.

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im April 2024

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo und Adam Levine auf Instagram, 2024

