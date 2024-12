Behati Prinsloo teilt seltene Pärchenfotos mit Adam Levine

Behati Prinsloo (36) und Adam Levine (45) haben gemeinsam das diesjährige Weihnachtsfest verbracht. Das Model und der Sänger von Maroon 5 sehen total verliebt auf den Bildern aus, die Behati kürzlich auf Instagram gepostet hat. Direkt auf dem ersten Foto sieht man, wie die dreifache Mama ihren Mann fest umarmt. Auch auf einem weiteren Schnappschuss ist das Ehepaar am Kuscheln: Der Musiker hält seine Frau an der Taille fest. Diese legt den Arm um die Schulter ihres Mannes, um ihn näher an sich heranzuziehen.

Neben den niedlichen Pärchenfotos teilt die Beauty weitere Pics der Feiertage. Auf diesen können die Fans unter anderem die festliche Weihnachtsdekoration der Familie sowie Bilder vom Strand bestaunen. Außerdem gewährt die 36-Jährige weitere seltene Einblicke in ihr Familienleben. Auf einigen süßen Fotos sieht man sogar die Kinder des Paares. Behati zeigt ihre Kinder Dusty Rose (8), Gio Grace (6) und ihren jüngsten Sohn, dessen Name noch nicht bekannt ist, nur selten in der Öffentlichkeit.

Der jüngste Sprössling der Laufstegschönheit hat im vergangenen Jahr das Licht der Welt erblickt. Seitdem teilt Behati eher selten private Fotos des Nesthäkchens im Netz. Die Eltern sind seit 2012 zusammen, zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Trotz Familienglück hat das Paar eine harte Zeit durchleben müssen. Der "Animals"-Interpret sorgte vor zwei Jahren für einen ordentlichen Skandal: Er soll an mehrere Frauen anzügliche Nachrichten verschickt haben, während Behati mit ihrem dritten Kind schwanger war. Die Eheleute sollen nach dem Skandal fast ein Jahr intensiv an ihrer Beziehung gearbeitet haben.

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo und Adam Levine auf Instagram, 2024

Instagram Adam Levine und Behati Prinsloo mit ihren Kindern in Paris

