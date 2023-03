Nach Skandal: Adam Levine schwärmt bei Konzert von Familie!

Adam Levine (44) ganz emotional! Der Musiker hatte im vergangenen Jahr für mächtig Schlagzeilen gesorgt, als private Chats aufgetaucht waren. In diesen hatte der Maaron 5-Frontmann offenbar anzügliche Nachrichten an fremde Frauen geschickt – obwohl er eigentlich verheiratet ist und seine Frau Behati Prinsloo (34) nur kurze Zeit später das dritte gemeinsame Kind zur Welt brachte. Die Eheleute sollen sich nach dem Skandal jedoch zusammengerauft haben. Ob Adam nun umso mehr auch öffentlich beweisen will, wie sehr er seine Familie liebt?

Wie Mirror berichtet, stand der Sänger am Freitag für ein Konzert seiner Band in Las Vegas auf der Bühne. Dort sang er nicht nur knapp 20 Songs der Gruppe, sondern richtete offenbar auch rührende Worte an seine vier Lieblinge. Laut dem Magazin habe Adam zunächst beteuert, wie sehr er seine Frau und seine Kinder liebe und dann ergänzt: "Früher habe ich das hier für mich selbst gemacht und jetzt mache ich das für sie!"

Adams Sexting-Skandal soll die Beziehung der Turteltauben zwischenzeitig mächtig ins Wanken gebracht haben. Inzwischen sind die Probleme aber wohl überwunden: Immer wieder waren der tätowierte Hottie und seine Liebste in den vergangenen Wochen ganz verliebt gesichtet worden, unter anderem turtelnd im Disneyland in Kalifornien.

Anzeige

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo im März 2023

Anzeige

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo und ihr Mann Adam Levine mit den gemeinsamen Töchtern

Anzeige

Snorlax/ @CelebCandidly / MEGA Behati Prinsloo und Adam Levine im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de