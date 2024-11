Privater Einblick: Adam Levine und Behati sind voll verliebt

Behati Prinsloo (36) hat kürzlich seltene und liebevolle Fotos mit ihrem Ehemann Adam Levine (45) auf Instagram geteilt. Dies geschieht zwei Jahre nach dem Sexting-Skandal, der die Ehe des Paares belastet hatte. Auf den Bildern feiern sie zusammen mit ihren Kids Halloween, wobei beide Vampirzähne tragen und der Sänger von Maroon 5 sogar etwas Kunstblut am Kinn hat. Ein Bild sticht den Fans dabei aber wohl besonders ins Auge: Behati und Adam posieren nämlich auf einem Schnappschuss ziemlich verliebt für die Kamera.

Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass Behati ein so verliebtes Bild von sich und Adam teilt. Neben diesem Foto zeigte sie auch die Halloween-Kostüme ihrer Kinder – der achtjährigen Dusty, der sechsjährigen Gio und ihres knapp zweijährigen Sohnes. Weitere Aufnahmen zeigten die mit Kunstblut getränkten Überreste ihrer Verkleidungen, ihren Hund mit einem scheinbar durch den Kopf gesteckten Messer und ein Schild an ihrer Haustür mit der Aufschrift "Sorry, kein Süßes". Die Familie scheint das Fest in vollen Zügen genossen zu haben und teilt ihre Freude mit ihren Fans.

Die vergangenen Jahre waren für Behati und Adam nicht immer einfach. Im Jahr 2022 wurde bekannt, dass der Sänger während der Schwangerschaft seiner Frau mit ihrem dritten Kind in einen Sexting-Skandal verwickelt war, was zu großer öffentlicher Aufmerksamkeit führte. Doch das Paar hat diese Krise gemeinsam bewältigt und sich wieder auf das Wesentliche konzentriert: die Familie. Beide haben in der Vergangenheit betont, wie wichtig ihnen starker Rückhalt sei. "Wir wollen eine große Familie, wer weiß?", sagte Behati 2021 gegenüber Entertainment Tonight. Als Einzelkind sei es ihr wichtig, dass ihre Kinder mit Geschwistern aufwachsen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram Behati Prinsloo und ihre Tochter Dusty Rose in Paris

Anzeige Anzeige