Nach Rippenfraktur: Helene Fischers Tour kann stattfinden

Helene Fischer (38) kann endlich wieder über die Bühne fegen! Bei den Proben zu ihrer großen "Rausch"-Tournee hatte sich die Schlagersängerin eine Rippenfraktur zugezogen – deshalb musste der heiß ersehnte Tourauftakt auf Mitte April verschoben werden. Lange war aber nicht klar, ob die Genesung der Musikerin schnell genug voranschreiten werde, dass die Termine so stattfinden können. Doch nun gibt Helene ihren Fans endlich Entwarnung!

Auf Instagram teilte sie ein Video, dass ihre Tänzer und sie bei den Proben zeigt. "Der April bringt neue Energien mit sich. In ein paar Tagen sehen wir uns, denn ich habe grünes Licht vom Arzt bekommen. Die Freude ist riesig!", berichtet Helene darunter überglücklich. Schon am Dienstag kann die Tour also wie angekündigt im hohen Norden starten. "Hamburg, wir nehmen einen zweiten Anlauf. Und diesmal hält mich wirklich nichts mehr auf!", verkündet die Künstlerin überglücklich in dem Clip.

Damit steht Helene nur rund drei Wochen nach ihrer Verletzungen wieder vor den Fans – und wird sicher auch in gewohnter Manier ihre artistischen Kunststücke zeigen. Normalerweise dauert es aber länger, bis so eine Fraktur verheilt. "Es vergehen circa vier bis sechs Wochen, bis der Knochen wieder fest ist", erklärte vor Kurzem ein Sportarzt gegenüber Bild. Allerdings müsse im Endeffekt jeder selbst entscheiden, ob man sich gut genug für eine Bühnenshow fühle.

Anzeige

ActionPress Helene Fischer, Musikerin

Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de