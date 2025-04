Wieder vergeben: Chace Crawford knutscht mit Kelsey Merritt

Chace Crawford (39) ist wohl wieder runter vom Singlemarkt: Der Gossip Girl-Star hat seine Beziehung mit Model Kelsey Merritt (28) endlich bestätigt. Der Schauspieler und die Victoria's Secret-Bekanntheit wurden am Freitag in den Straßen von New York City turtelnd gesichtet. Händchen haltend spazierten die beiden durch die Stadt und küssten sich sogar. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte um eine mögliche Beziehung der beiden. Die Paparazzi-Bilder, die People vorliegen, scheinen nun der endgültige Beweis für ihre Romanze zu sein.

Bereits seit Januar gab es Gerüchte über die Beziehung der beiden, nachdem sie gemeinsam in Los Angeles gesehen wurden. Auch damals wirkten Chace und Kelsey bereits sehr vertraut miteinander, als sie zusammen durch die Straßen schlenderten und aus dem Strahlen nicht mehr herauskamen. Bislang äußerten sich die Turteltauben noch nicht zu ihrer Liebe – doch sie wirken zufrieden miteinander. Das Singleleben lässt Chace damit recht schnell hinter sich. Im Sommer des vergangenen Jahres betonte er noch in dem Podcast "Call Her Daddy", er sei Single und teste Dating-Apps wie Raya aus. Offenbar hat der Schauspieler sein Glück nun doch offline gefunden.

Für den Schauspieler dürfte diese Beziehung der erste größere Schritt in der Liebe seit seiner Trennung von Rebecca Rittenhouse im Jahr 2018 sein. Danach datete der 39-Jährige zumindest öffentlich keine Frau mehr. Dafür probierte er sich eine Zeit lang am Online-Dating aus, gestand aber auch, dass ihn das Ganze eher enttäuschte. "Es ist furchtbar!", gestand er im "Call Her Daddy"-Podcast. So habe er sich zwar hier und da verabredet, es sei aber nie etwas Ernstes daraus geworden. Nun scheint Chace das alles mit Kelsey hinter sich zu lassen.

Getty Images Chace Crawford im Januar 2024

Rebecca Rittenhouse und Chace Crawford im September 2017

