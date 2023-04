Bauchfrei: So sexy genießt Anna Ermakova ihre Osterpause

Anna Ermakova (23) flasht ihre Fans. Die Laufstegschönheit nimmt derzeit an der Tanzshow Let's Dance teil. Mit ihrer Leistung hinterließ sie bei den Zuschauern und auch bei der Jury richtig Eindruck. Mittlerweile gilt sie sogar als absolute Favoritin. Und durch das anstrengende Tanz-Training scheint sie aktuell richtig fit zu sein. In ihrer Osterpause teilt Anna jetzt ein Foto, dass ihre Fans begeistert.

Bei Instagram teilt Anna die Fotos von ihrem Osterfest. Dabei zeigt sie sich in lässiger Sportkleidung und im bauchfreien Top. In dem coolen Look setzt sie ihre durchtrainierte Figur perfekt in Szene. "Frohe Ostern, ihr Lieben. Wünsche allen einen wunderschönen Tag", schreibt sie dazu. Ihre Fans feiern die Fotos und machen der 23-Jährigen nicht nur für ihre Figur, sondern auch für ihren natürlichen Look Komplimente. "Sehr schöne, natürliche Bilder", meint ein User und ein anderer schreibt: "Ihre Schönheit kommt von innen und außen."

Dass Anna bei "Let's Dance" regelmäßig so viele Punkte abräumt, scheint aber nicht von irgendwoher zu kommen. Die Profitänzerin Renata Lusin (35) erklärte bei Instagram, dass das Model offenbar beim Training mit Valentin Lusin (36) immer Vollgas gibt. "Anna, du bist so ein fleißiges Beinchen mit einem riesen Herz", lobte die gebürtige Russin. Mittlerweile tanze Anna sogar schon auf Profiniveau.

RTL Valentin Lusin und Anna Ermakova

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

Getty Images Anna Ermakova tanzt bei "Let's Dance" 2023

