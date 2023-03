Renata Lusin schwärmt: Anna Ermakova tanzt auf Profi-Niveau

Anna Ermakova (23) begeistert die Zuschauer bei Let's Dance jede Woche aufs Neue! Die ersten Shows über schwang das Model an der Seite von Valentin Lusin (36) das Tanzbein. Dabei konnte sie vergangenen Freitag zum wiederholten Male für ihren Quickstep 30 Punkte von der Jury einheimsen. Joachim Llambi (58) hätte ihr sogar gerne 20 statt bloß zehn Punkten gegeben. Die Ehefrau des Tänzers Renata Lusin (35) könnte auf dessen Schützling nicht stolzer sein. Für Renata tanzt Anna sogar selbst bereits auf dem Niveau eines Profis!

"Als Valentin die Choreo am Samstag machte, dachte ich, dass er die Hälfte anpassen und verändern wird, weil es wie eine Profichallenge-Choreo vom Schwierigkeitsgrad war", berichtet die 35-Jährige auf Instagram. Ihr Liebster habe schon lange davon geträumt, so einen Quicktstep einmal in der Sendung zu zeigen – das sei ihm nun endlich gelungen. "Anna, du bist soo ein fleißiges Bienchen mit einem riesen großen Herz. Ich habe es in der ersten Sekunde gesehen, als ich dich kennengelernt habe. Danke, dass so ein Quickstep in die 'Let’s Dance'-Geschichte eingeht. Ich als Profitänzerin weiß, wie hart es ist und ziehe meinen Hut vor dir!“, schwärmt die gebürtige Russin weiter.

Für Anna und Valentin hat die gemeinsame Zeit bei "Let's Dance" jedoch ein Ende gefunden – ein Partnerwechsel bei RTL mischte die Paarungen nämlich neu durch! Von nun an wird die 23-Jährige mit Christian Polanc (44) über die Tanzfläche fegen.

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Anna Ermakova und Valentin Lusin

Anzeige

Getty Images Christian Polanc im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de