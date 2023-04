Michael J. Fox' Frau reagierte rührend auf seine Krankheit

Sie steht ihm immer zur Seite! Der Schauspieler Michael J. Fox (61) machte vor vielen Jahren seine Parkinson-Diagnose publik. Seitdem spricht er offen über seine Krankheit und engagiert sich für die Forschung. Vor wenigen Monaten erhielt er dafür sogar eine Auszeichnung. Der Zurück in die Zukunft-Star scheint seinen Umgang mit der Erkrankung gefunden zu haben. Nun blickt er aber zurück: Wie hatte Michaels Frau darauf reagiert?

In dem Trailer seiner Doku "Still: A Michael J. Fox Movie" lässt er den Moment, in dem er seiner Liebsten Tracy Pollan (62) von der Diagnose erzählt hatte, Revue passieren: "Ich habe es Tracy gesagt. 'In Gesundheit und Krankheit', hatte sie mir daraufhin zugeflüstert." Dass die zwei ein Team sind, haben sie schon mehrmals bewiesen. Seit fast 35 Jahren sind sie verheiratet – und scheinen auch heute noch überglücklich zu sein.

Doch was ist das Geheimnis ihrer starken Liebe? "Ich glaube, dass wir uns gegenseitig wirklich zuhören. Wir sind immer füreinander da, wenn wir uns brauchen – geben uns aber auch den Freiraum, den wir brauchen", betonte Tracy in einem früheren Interview mit People.

Anzeige

Getty Images Michael J. Fox im Februar 2017

Anzeige

Getty Images Tracy Pollan und Michael J. Fox, 2023

Anzeige

Getty Images Tracy Pollan, 2023

Anzeige

Werdet ihr euch die Doku von Michael anschauen? Ja, ganz bestimmt. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de