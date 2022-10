34 Jahre Ehe: Michael J. Fox plaudert Liebesgeheimnis aus

Michael J. Fox (61) und Tracy Pollans Liebe ist stark! Die beiden Schauspieler lernten sich am Set von "Family Ties" kennen – doch erst bei den Dreharbeiten 1988 von "Bright Lights, Big City" funkte es dann so richtig. Mittlerweile sind sie 34 Jahre verheiratet und offenbar total happy. Auch die Parkinson's-Erkrankung des Zurück in die Zukunft-Darstellers bewältigen sie gemeinsam. Nun plauderte Michael das Geheimnis seiner glücklichen Ehe aus!

Im Gespräch mit dem People-Magazin erzählten die Turteltauben, dass sie in jeder Situation versuchen würden, vom Besten auszugehen – und sich auch in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Selbst, wenn ihre Diskussionen mal hitzig werden: "Meine erste Annahme ist nicht, dass er unfreundlich zu mir ist, sondern dass ihn vielleicht auch etwas anderes beschäftigen könnte", erklärte Tracy und Michael versuche, dies auch umzusetzen.

Dabei gehe es auch vor allem um Akzeptanz: "Wir gehen immer von guten Absichten bei dem jeweils anderen aus – aber nur bis zu dem Punkt, bis tatsächlich etwas Schlimmes passiert", führten sie aus. Anscheinend hängen sich Michael und Tracy also nicht an den kleinen Dingen auf. Die Vierfachmama schwärmte zudem von ihrem Partner, dass er der liebste Mensch sei, den sie kenne.

Anzeige

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

Anzeige

Instagram / realmikejfox Michael J. Fox und Tracy Pollan

Anzeige

Getty Images Michael J. Fox im April 2019

Anzeige

Überrascht es euch, dass sie so offen mit ihrer Beziehung umgehen? Ja, irgendwie schon. Nee, gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de