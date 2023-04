Während Beziehung: Bandelte Yeliz Koc mit Max Bornmann an?

Lief da was? Yeliz Koc (29) suchte in der Kuppelshow Make Love, Fake Love nach der großen Liebe. Im Finale entschied sie sich für Single Jannik Kontalis, mit dem sie auch nach der Sendung noch eine Beziehung führte. Doch nun gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Jannik behauptete jetzt, dass Yeliz etwas mit Kuppelshow-Finalist Max Bornmann gehabt haben könnte – und das während ihrer Beziehung!

In seinem neusten Instagram-Video äußert sich Jannik nicht nur zu dem Rosenkrieg zwischen ihm und seiner Verflossenen, sondern auch über einen Partyabend, der es in sich hatte – denn Max und Yeliz sollen vor seinen Augen miteinander geflirtet haben. Dem 27-Jährigen rutschte daraufhin die Hand aus. "Irgendwann später habe ich dann erfahren, dass Max wohl erzählt hat, dass die beiden sich an dem Abend geküsst haben sollen", erklärt Jannik. Yeliz habe komisch reagiert, doch den Kuss verneint.

Bereits während ihrer Beziehung habe Yeliz häufig Kontakt zu Max gehabt. "Die beiden haben zwei bis drei Monate lang miteinander weiter geschrieben", plaudert Jannik in seinem Video aus. Außerdem habe die Brünette weiterhin einen Ring von Max getragen, was ihren Freund mächtig störte. "Mich verletzt das, sie hatte für diesen Menschen Gefühle", erklärt er. Denkt ihr, dass zwischen Yeliz und Max was lief? Stimmt unten ab.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis im September 2022

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Dezember 2022

