Max Bornmann stellt "Beauty & The Nerd"-Villa auf den Kopf

In der zweiten Folge von Beauty & The Nerd sorgt Neuzugang Max Bornmann für ordentlich Aufruhr in der Villa. Der Reality-TV-Star zieht gemeinsam mit der 35-jährigen Nerdin Sarah als Nachrücker in die Show ein und macht schnell klar, dass er nicht nur das Preisgeld von 50.000 Euro im Visier hat. "Ich kann mir vorstellen, auch mit allen Beautys was zu haben", verkündet er selbstbewusst. Und tatsächlich zeigt Max bei seinen flirtenden Annäherungsversuchen vollen Einsatz: Ob Chanelle Wyrsch (29), Laura Maria Lettgen oder Julia Römmelt (31) – keine der Beautys bleibt von seinem Charme verschont. Vor allem scheint zwischen Julia und Max die Chemie zu stimmen. Doch bei all dem Knistern bleibt der Ärger nicht aus.

Besonders Julias Nerd-Teampartner Hai, ein passionierter Zauberer, ist alles andere als begeistert von der neuen Dynamik. Seine Partnerin verbringt immer weniger Zeit mit ihm, was nicht nur ihm, sondern auch den anderen Beautys auffällt. "Wenn Max da ist, chillt Julia gar nicht mehr mit Hai", bemerkt Kollegin Elsa Latifaj kritisch. Hai bringt sein Missfallen im Einzelinterview deutlich zum Ausdruck: "Es muss irgendwo eine Grenze geben. Max kann nicht mit jeder Beauty hier touchy sein!" Als schließlich Chanelle Hai bei der abendlichen Party auf die angespannte Situation anspricht, bricht er in Tränen aus. "Ich habe das Gefühl, alle machen Progresse und wir distanzieren uns immer mehr", gesteht er emotional.

Doch kurz darauf klären Julia und Hai die Spannungen in einem offenen Gespräch, und die Harmonie im Team kehrt zurück. Max hingegen hält an seiner flirty Strategie unbeirrt fest. Max und seine neue Partnerin Sarah rütteln nicht nur an den persönlichen Beziehungen der Villa, sondern kämpfen nun auch als Nachzüglerteam um die Siegerprämie von 50.000 Euro. Für ein anderes Team war das Abenteuer dagegen schon früh vorbei: Bereits in der ersten Folge mussten Christina Rusch (27) und ihr Nerd Jannik die Show verlassen – sie hatten keine Chance auf ein weiteres Duell, da ihre Leistung in einer Challenge nicht ausreichte.

Joyn/Benjamin Kis Max Bornmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Joyn/Benjamin Kis Julia Römmelt, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Joyn/Benjamin Kis "Beauty & The Nerd"-Nerd Hai