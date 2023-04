Wie süß! Priyanka und Nick Jonas' Tochter hockt im Osterkorb

Priyanka Chopra (40) und Nick Jonas (30) feiern Ostern mit der kleinen Malti! Die indische Schauspielerin und der Sänger sind nun schon seit 2018 glücklich verheiratet. Im Januar vergangenen Jahres hatte das Paar dann freudige Nachrichten verkündet: Mithilfe einer Leihmutter wurden sie zum ersten Mal Eltern! Seitdem teilt die stolze Mama immer wieder süße Bilder von Töchterchen Malti. Nun gibt Priyanka einen zuckersüßen Einblick in ihr gemeinsames Osterfest!

In ihrer Story auf Instagram teilt die stolze Mama einen süßen Schnappschuss, der jedem Schokoladenei auf der Stelle Konkurrenz macht! In einem Osterkorb sitzt nämlich die einjährige Malti! Dabei trägt sie ein gelbes Kleid und ihr Kopf ist geschmückt mit einem Haarreif, auf der eine weiße Blume sitzt. Dazu wünscht Priyanka ihren Followern noch ein schönes Osterfest.

Kürzlich nahm die 40-Jährige ihren kleinen Nachwuchs sogar mit in ihre Heimat Indien! Auf Schnappschüssen sieht man das Mama-Tochter-Duo in traditionellen und farbenprächtigen Gewändern in einem Tempel in Mumbai. "Maltis erste Reise nach Indien musste mit dem Segen von Shree Siddhivinayak abgerundet werden", betitelte Priyanka den Beitrag. Auch ihre Fans zeigten sich begeistert: "Ich finde es toll, dass du ihr schon so früh indische Traditionen beibringst!"

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im März 2023

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka und Nick Jonas' Tochter Malti, Ostern 2023

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und ihre Tochter Malti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de