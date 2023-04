Co-Stars gratulieren Millie Bobby Brown zu ihrer Verlobung!

Sie freuen sich für ihr Liebesglück! Anfang des Jahres machte Millie Bobby Brown (19) publik, dass sie und Jake Bongiovi (20) ein Paar sind. Im Netz präsentiert die Stranger Things-Bekanntheit ihrer Community nur allzu gerne ihr Liebesglück. Nun läuteten Millie und Jake das nächste Kapitel in ihrer Beziehung ein: Sie sind verlobt und wollen bald heiraten. Zu diesen wundervollen Nachrichten ließen sich auch ihre prominenten Kollegen nicht lumpen und gratulierten!

Unter Millies Instagram-Beitrag, mit dem sie ihre Verlobung verkündete, trudelten nach und nach auch Segenswünsche ihrer "Stranger Things"-Co-Stars ein. Noah Schnapp (18) zeigte sich ganz aus dem Häuschen und kommentierte: "Oh mein Gott. Glückwunsch." Auch Cara Buono freute sich total für ihre Kollegin und den Sohn von Jon Bon Jovi (61): "Wunderschön. Freue mich so für euch." Jamie Campbell Bower (34) hinterließ viele rote Herzchen in der Kommentarspalte.

Während sich ihre prominenten Freunde mit Millie freuen, zeigen sie viele ihrer Fans eher gespalten. "Das wird nicht funktionieren. Ihr seid beide noch zu jung und gerade mal zwei Jahre zusammen", meinte beispielsweise ein User unter dem Post der 19-Jährigen. Viele andere waren zudem der Meinung, dass die Schauspielerin und ihr Partner solch einen wichtigen Schritt nicht überstürzen sollten.

Getty Images Noah Schnapp im März 2023

Getty Images Jamie Campbell Bower im Juni 2022

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown im März 2022

