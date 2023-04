Heiße Küsse: Heidi Klum und Tom zeigen sich total verliebt

Was für ein romantischer Schnappschuss! Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (33) sind seit 2019 verheiratet und zeigen immer wieder intime Einblicke in ihr Liebesleben. Die Germany's next Topmodel-Chefjurorin ist für ihre freizügigen Fotos bekannt. Auf ihren Bildern präsentiert sie sich häufig mit Ehemann Tom, wie sie kuscheln, lachen und sich küssen. Ein weiterer Post des Models zeigt, wie verliebt die beiden sind.

Auf Instagram teilt Heidi mal wieder ein romantisches Bild mit ihrem Schatz. Nur mit einem roten Herz als Bildtitel veröffentlicht sie den schönen Moment. Eng umschlungen küssen die beiden sich und wirken so verliebt wie am ersten Tag. Die Hintergrundkulisse kann traumhafter für so einen innigen Kuss nicht sein. Vor einem strahlend blauen Himmel und riesigen Palmen steht das Paar in Bademode gekleidet und genießt den Augenblick.

Während Heidi auf dem Foto mit Tom ihren Oberkörper noch mit einem T-Shirt bedeckt, posierte sie auf einem anderen Instagram-Post etwas hüllenloser. Anlässlich der Osterfeiertage posierte sie als sexy Osterhase im Pool. Nur mit einem Slip bekleidet und Hasenohren zeigt sie sich vor der Kamera.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Grammys 2023

BG029/Bauergriffin.com / MEGA Heidi Klum, GNTM-Jurorin

Instagram / heidiklum Heidi Klum im April 2023

