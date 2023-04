Naturschönheit: Paulina Porizkova teilt Geburtstags-Selfie

Sie zeigt sich ganz ohne Make-up! Paulina Porizkova (58) ist ein polnisches Supermodel. Im Netz teilt sie mit einer Million Follower Einblicke in ihr privaten Leben. Nicht selten zeigt die Schönheit dabei ihren durchtrainierten Körper. Am vergangenen Wochenende feierte das Model gemeinsam mit ihren engsten Freunden seinen 58. Geburtstag. Im Netz zeigte sich Paulina jetzt auf einem Geburtstagsselfie komplett ungeschminkt.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Blondine einen Schnappschuss, auf dem sie von oben in die Kamera grinst. "Wie ich von unten aussehe, mit meiner verschreibungspflichtigen Brille, die meine Augäpfel zu Erbsen schrumpfen lässt, ohne Make-up, während ich versuche, [...] ein Selfie zu machen", schreibt sie ironisch unter das Bild. Außerdem witzelt die 58-Jährige: "Ich hoffe, mein Freund sieht das nicht."

Die Fans sind von der Authentizität des Models begeistert. "Du bist so witzig und so wunderschön. Du bist toll, so wie du bist", kommentiert ein Follower. Ein anderer Nutzer lobt den Post der Bekanntheit: "Ich finde es toll, dass du dich so natürlich zeigst. Du bist ein gutes Beispiel für andere!"

Anzeige

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova

Anzeige

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova im Bett

Anzeige

Getty Images Paulina Porizkova im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de