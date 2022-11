Ric Ocasek verschwieg Paulina Porizkova seine frühere Ehe!

Ric Ocasek war nicht immer ehrlich mit Paulina Porizkova. Der 2019 verstorbene The-Cars-Frontmann und das Model lernten sich 1984 bei den Dreharbeiten zum Musikvideo für den Song "Drive" kennen. Zwischen den beiden stimmte die Chemie und fünf Jahre später gaben sie sich das Jawort. Nach 29 Jahren Ehe mussten die beiden jedoch einsehen, dass es besser für sie ist, getrennte Wege zu gehen. Nun plauderte die gebürtige Tschechin einige Stolpersteine in ihrer Beziehung aus: Ric hatte Paulina seine damalige Frau und seine Kinder verschwiegen, obwohl sie bereits zusammen waren!

In der Talkshow "Red Table Talk" plauderte die Beauty aus dem Nähkästchen: Ric habe ihr damals seine Ehe verschwiegen, obwohl Paulina und er bereits seit einigen Wochen zusammen waren! "Er kam irgendwie mit: 'Ach ja, übrigens – ich bin verheiratet'", erzählte die 57-Jährige nun. Doch in ihrem jugendlichen Leichtsinn habe sie darüber hinweggesehen, auch nachdem er sie später über seine Kinder informierte. Ihre Beziehung haben sie daher drei Jahre lang geheimhalten müssen, bevor der Sänger seine damalige Frau Suzanne verließ.

Doch auch nach der Trauung von Paulina und Ric hörten die Unwahrheiten nicht auf. "Es war mir früher nie wirklich klar, dass all diese Lügen bereits von da an begonnen hatten, als wir anfingen, uns zu treffen", gestand sich das Model jetzt ein. Sie habe lange weggesehen, bevor es dann 2018 zu ihrer Trennung kam. Trotz Liebes-Aus nahm sie der Tod ihres Ex' jedoch sehr mit.

Anzeige

Getty Images Paulina Porizkova im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Paulina Porizkova und Ric Ocasek (†75) im Juni 2003

Anzeige

Getty Images Paulina Porizkova und Ric Ocasek (†75) in New York im Januar 2013

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass es schon von Anfang an so zwischen Paulina und Ric lief? Nein, das überrascht mich total. Ja, ich habe mir das schon gedacht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de