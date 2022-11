Nach Ric Ocaseks Tod: Paulina Porizkova hatte kein Geld mehr

Paulina Porizkova könnte plötzlich ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. 2018 gaben das Model und Ric Ocasek überraschend ihr Ehe-Aus bekannt. Nur ein Jahr später verstarb der The-Cars-Frontmann. Bis zuletzt hatte sich die zweifache Mutter um ihren Ex gekümmert – umso größer war ihr Entsetzen, als sie erfuhr, dass der Musiker sie aus seinem Testament hat streichen lassen. Nun offenbarte Paulina, dass sie deshalb nach Rics Tod kein Geld mehr hatte.

Im Interview mit Jada Pinkett-Smith (51) bei "Red Table Talk" verriet die 57-Jährige, wie es um ihre finanzielle Situation stand, nachdem ihr Noch-Ehemann verstorben war. "Ich war ganz eindeutig pleite", stellte die Schauspielerin klar. Doch mittellos sei sie nicht gewesen. "Ich war eine Frau mit Vermögen. Ich hatte zwei mit Hypotheken belastete Häuser und eine Rentenversicherung, auf die ich in zehn Jahren zugreifen kann, aber kein Bargeld und keine Möglichkeit, für irgendetwas zu bezahlen. Ich war also in der wirklich seltsamen Lage, eine Frau mit Vermögen und ohne Geld zu sein", erinnerte sich Paulina.

Die Pandemie habe ihre Situation dann sogar noch verschlimmert. Paulina sei dann trotz der gesunkenen Immobilienwerte gezwungen gewesen, ihr Haus sofort zu verkaufen. "Ich habe meine Freunde gebeten, für eine Weile unsere Lebensmittel zu kaufen", gab die Zweifachmama zudem zu.

Anzeige

Getty Images Paulina Porizkova und Ric Ocasek (†75) im Oktober 2009

Anzeige

gbrci / Future Image Paulina Porizkova im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Paulina Porizkova im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de