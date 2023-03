Ric Ocaseks (†75) Ex Paulina Porizkova ist wieder vergeben!

Paulina Porizkova (57) hat wohl Schmetterlinge im Bauch! Das Model und Ric Ocasek hatten sich 1989 das Jawort gegeben. Allerdings war die Unehrlichkeit des einstigen Frontmannes der The Cars einer der Gründe, der fast 30 Jahre später zum Liebes-Aus führte. Auch wenn die beiden schon getrennt waren, traf es die gebürtige Tschechin sehr, als der Musiker 2019 plötzlich verstorben ist. Doch nun kann die Beauty endlich wieder im Glück schwelgen: Paulina ist vergeben!

In dem Podcast von Hollywood Life sprach die 57-Jährige über eines ihrer Lieblingsbücher. Nach der Lektüre habe sie sich vorgenommen, den Beziehungsratgeber einer Person zu geben, mit der sich etwas Ernstes anbahne. "Und so kann ich sagen, dass ich das Buch an jemanden weitergegeben habe", verkündete das Model. Der Unbekannte habe die Lektüre gelesen und dadurch wohl ein paar Pluspunkte gesammelt. "Wir hatten die erstaunlichsten Gespräche über uns selbst und darüber, wohin wir gehen und was wir wollen." Mittlerweile würden die beiden "in den Anfängen" ihrer Beziehung stecken.

Nach ihrer Ehe mit Ric habe Paulina nicht mehr daran geglaubt, sich jemals wieder auf jemanden einlassen zu können: Sie hatte mit starken Vertrauensproblemen zu kämpfen und wollte daher bislang keine Beziehung eingehen. Noch immer falle es ihr schwer, ihrem Partner voll und ganz zu vertrauen. "Ich habe viel Arbeit vor mir", gab das Model zu.

Getty Images Paulina Porizkova und Ric Ocasek (†75) im Juni 2003

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova im Juli 2021

Getty Images Ric Ocasek und Paulina Porizkova im Februar 2016 in New York

