Nach Ric Ocaseks Tod: Ex-Frau Paulina Porizkova war pleite

Für Paulina Porizkova (57) ist das keine leichte Zeit gewesen. Ric Ocasek und das Model gaben sich 1989 das Jawort. Allerdings lief die Ehe des ehemaligen The-Cars-Frontmanns und der gebürtigen Tschechin nicht immer rund – so führten unter anderem die vielen Lügen zum Liebes-Aus nach 29 Jahren. Als der Musiker 2019 dann verstorben ist, war das trotzdem ein großer Schock für die Beauty. Zusätzlich musste sich Paulina nach Rics Ableben noch mit Geldsorgen herumschlagen, da der Musiker sie aus seinem Testament gestrichen hatte.

Das ehemalige Model ziert aktuell das Cover des SheKnows-Magazins – und das aus einem bestimmten Grund: Sie legt allen Frauen nahe, sich nicht von einer anderen Person abhängig zu machen, indem sie ihre eigene Leidensgeschichte erzählt: Dadurch, dass ihr Ex ihr kein Erbe hinterlassen hatte, habe sie nach seinem Tod nicht einmal Geld für Lebensmittel übrig gehabt. "Ich war so am Boden zerstört, dass ich mir nicht einmal ein Sandwich machen oder duschen konnte", gibt die 57-Jährige ehrlich zu. Ein Leben lang habe sie die Finanzen dem Musiker überlassen, weshalb sie erst lernen musste, mit Geld umzugehen.

Mittlerweile hat es Paulina wieder aus ihrem finanziellen Loch heraus geschafft, allerdings bereut sie es, sich damals von Ric abhängig gemacht zu haben. "Es ist nicht so, dass ich den Fehler gemacht habe, [meinem Mann] zu vertrauen", erklärt das Model zu und geht näher darauf ein: "Der Fehler war, dass ich mich ihm ausgeliefert habe – nach dem Motto: 'Hier. Du kümmerst dich um mich.' Das war eine enorme Lektion und ich habe daraus viel gelernt."

Getty Images Ric Ocasek und Paulina Porizkova im September 2005

Getty Images Paulina Porizkova in New York im März 2023

Getty Images Paulina Porizkova, ehemaliges Model

