Paulina Porizkova zeigt sich erstmals mit ihrem neuen Freund

Paulina Porizkova (58) will ihr Liebesglück offenbar mit der ganzen Welt teilen! Trotz ihrer Trennung hatte das Model sehr unter dem Tod von ihrem Ex Ric Ocasek gelitten. Der Frontmann der "The Cars" war 2019 plötzlich verstorben. Vor wenigen Woche enthüllte die Verflossene des Musikers dann ein niedliches Geheimnis: Sie ist wieder neu verliebt. Nun teilt Paulina einen ersten Pärchen-Schnappschuss mit ihrem neuen Partner!

Via Instagram macht Paulina ihrem neuen Freund am Donnerstag eine niedliche Liebeserklärung. "Drei Monate voller Lachen, Küsse, Rumalbern und Liebe, gefeiert auf die lustigste Art und Weise in der romantischsten Stadt der Welt", freut sich die 58-Jährige unter einem niedlichen Schnappschuss, auf dem sie ihrem neuen Lover Jeff Greenstein liebevoll vor dem Eiffelturm küsst.

Dabei ist es das erste Mal, dass sie ihrer Community den Fernsehproduzenten vorstellt. "Vielen Dank an alle, die mir so viel Liebe und Unterstützung für mein Glück entgegengebracht haben", bedankt sich Paulina weiter unter ihrem Post und zeigt sich dabei ziemlich gerührt von der Unterstützung ihrer Fangemeinde.

Getty Images Paulina Porizkova in New York im März 2023

Getty Images Paulina Porizkova und Ric Ocasek (†75) im Juni 2003

Getty Images Paulina Porizkova, ehemaliges Model

