Heiß! Model Paulina Porizkova zeigt sich hüllenlos am Strand

Was für eine angenehme Abwechslung zwischen all den Weihnachtsfotos! In den vergangenen Tagen zeigten zahlreiche Stars und Sternchen ihre geschmückten Tannenbäume und Weihnachtskarten – darunter Reality-TV-Star Kylie Jenner (25), Pop-Prinzessin Britney Spears (41) und Schauspieler Hugh Jackman (54) mit seiner Frau Deborra-Lee Furness (67). In all dem Feiertags-Content sorgt sie jetzt für Zerstreuung: Model Paulina Porizkova (57) veröffentlichte ein superheißes Strandfoto!

Via Instagram postete die Ex-Frau von Ric Ocasek dieses freizügige Pic: Paulina posiert hier oben ohne an einem malerischen Strand – und bedeckt ihre Nippel gerade so mit ihrem Arm. Die Schriftstellerin lächelt entspannt, während ihre Haare im Wind wehen. Der Sonnenuntergang im Hintergrund macht die romantische Szenerie perfekt. In der Bildunterschrift verrät sie: Der Schnappschuss entstand vor vier Jahren bei einem Urlaub in St. Maarten mit einigen Freundinnen.

In ihrem Beitrag berichtete Paulina weiter: "Wir haben damals überlegt: Was sind unsere Superkräfte im echten Leben? [...] Meine beiden Freundinnen sagten mir schließlich aufgeregt: 'Du sorgst dafür, dass andere Frauen sich schön fühlen'." Das habe die Feministin in ihr sehr gefreut. "Ich liebe es, anderen Komplimente zu machen, weil ich weiß, was für ein schönes Gefühl das ist", schloss die 57-Jährige.

BFA Paulina Porizkova, Model

Getty Images Paulina Porizkova im Juli 2021

gbrci / Future Image Paulina Porizkova im Juni 2022

