Hüft-OP: Model Paulina Porizkova muss ins Krankenhaus!

Als gefragtes Model konnte sich Paulina Porizkova (58) in den 80er-Jahren einen Namen machen. Neben ihrer Modelkarriere stand die gebürtige Tschechin auch als Schauspielerin vor der Kamera. So spielte sie in Filmen wie "Knots" oder "Wedding Bell Blues" mit. Nun macht die 58-Jährige jedoch mit gesundheitlichen Problemen auf sich aufmerksam. Paulina muss ins Krankenhaus, um an der Hüfte operiert zu werden!

Auf Instagram teilt die Laufsteg-Schönheit ein Foto von sich aus dem Krankenhausbett. "Vom Bikini zum Krankenhaus-Chic...Längst überfällig – Hüftoperation", erklärt sie ihren Followern. Paulina leide unter einer angeborenen Hüftdysplasie, die dazu geführt habe, dass der Knorpel in ihren Hüften abgenutzt sei. Die Reifungsstörung habe bei ihr schon eine extreme Form angenommen. "Die drei Ärzte, die ich aufsuchte, schreckten alle zurück, als sie meine Röntgenbilder sahen", schildert das Model.

Kurz vor der Operation genoss Paulina einen Urlaub in der Karibik. Auf Instagram teilte die ehemalige "America's Next Top Model"-Jurorin ein Foto am Meer. Dabei stellte sie auch ihren trainierten Körper in einem blauen Bikini zur Schau.

Anzeige

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova im Krankenhaus, 2024

Anzeige

Getty Images Paulina Porizkova in New York im März 2023

Anzeige

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova im Urlaub, 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de