Trotz Rippenbruch: Helene Fischer startet Tour sportlich!

Helene Fischer (38) zeigt sich wieder sportlich! Vor wenigen Wochen hatte die Schlagersängerin ihre Fans geschockt: Die Blondine hatte ihre für März bis Oktober geplante Tour aufgrund einer Rippenfraktur verschieben müssen. Diese hatte sie sich während der Proben zu ihren Konzerten zugezogen. Am Dienstag war es dann so weit und die Tour startete in Hamburg. Während des Konzerts zeigte sich Helene wie gewohnt akrobatisch!

"Es war diese kleine Rippe hier. Die ist noch nicht ganz wieder verheilt, aber ich werde heute alles geben!", ließ sie ihre Fans zu Beginn des Konzerts wissen, während sie auf ihren Oberkörper zeigt – und legte eine spektakuläre Performance hin: Sie schwebte zusammen mit einem ihrer Tänzer auf einem Trapez und ließ sich in ein Sprungtuch fallen. Später stieg sie sogar mit ihrem Thomas an Seilen in die Höhe.

Für die "Atemlos"-Interpretin war dieses Konzert der erste Auftritt seit über fünf Jahren. Gerührt gestand sie dem Publikum: "Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Es ist wunderschön, wieder zurück zu sein auf dieser Bühne!" Dennoch hinterließ die Pause wohl auch ihre Spuren, machte die Musikerin deutlich: "Ich muss mich auch konditionell erst mal wieder daran gewöhnen."

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

