Tour verschoben: Helene Fischer hat eine Rippenfraktur!

Schock-Nachricht für die Fans von Helene Fischer (38)! Die Schlagersängerin bereitet sich eigentlich gerade auf ihre langersehnte Tour vor: Nachdem sie Ende 2021 Mutter wurde, hat sie nur noch hin und wieder TV-Auftritte hingelegt. Gut fünf Jahre war sie nicht mehr auf Tour. Nun war eine große Tournee von März bis Oktober geplant – doch der Start am Dienstag verschiebt sich: Helene hat sich verletzt!

Wie die Sängerin nun ihren Fans auf Instagram mitteilt, war es am Sonntag bei den Proben für ihren Tourauftakt zu einem Unfall gekommen und sie muss ihre Shows in Bremen und Köln verschieben. "Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe", erklärt Helene.

Dass die 38-Jährige ihre Fans jetzt enttäuschen muss, tue ihr sehr leid. "Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen", gibt Helene zu.

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image/ActionPress Helene Fischer, Sängerin

Anzeige

imagebroker.com / ActionPress Helene Fischer, Sängerin

Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de