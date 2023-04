Um Khloé näher zu sein? Tristan Thompson wechselt zu Lakers

Plant Tristan Thompson (32) einen Neuanfang? Der Sportler und Khloé Kardashian (38) sorgten in den vergangenen Jahren für ordentlich Schlagzeilen: Während ihrer On-off-Beziehung ging Tristan mit Maralee Nichols fremd und bekam ein Kind mit ihr. Dennoch entschied sich Khloé dazu, selbst auch weiteren Nachwuchs mit ihrem Ex zu bekommen. Aktuell scheint sich das einstige Paar trotz des Dramas wieder anzunähern. Jetzt zieht Tristan sogar in die Nähe von Khloé!

Grund dafür ist sein Wechsel zu den Los Angeles Lakers, den das NBA-Team am Sonntag via Instagram bekannt gab. Aufmerksamen Social-Media-Nutzen fiel dabei auf, dass Khloé die Übernahme mit einem "Gefällt mir" anscheinend befürwortete. Ob Tristans Entscheidung rein beruflich motiviert war? Er wohnt jetzt nämlich nur wenige Minuten von seiner Ex entfernt: "Tristan ist begeistert, seine eigene Wohnung so nah bei Khloé zu haben, damit er sie und die Kinder so oft wie möglich besuchen kann", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly.

Obwohl die 38-Jährige deutlich gemacht haben soll, dass sie keine Chance auf ein Liebes-Comeback sieht, hat Tristan anscheinend noch Hoffnung. "Im Moment möchte er einfach ein guter Vater sein und Khloé auf diese Weise zeigen, dass er für ihre Familie da ist", erklärte die Quelle und fügte zudem hinzu: "Er ist so froh, dass er ein Haus gleich um die Ecke von ihnen gefunden hat, denn sie sind seine Priorität. Er will einfach für seine Kinder da sein."

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

Anzeige

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de