Khloé Kardashians Tochter ist eifersüchtig auf ihre Cousinen

Khloé Kardashian (40) hat im "On Purpose"-Podcast mit Jay Shetty (37) offen erzählt, wie eifersüchtig ihre Tochter True (7) manchmal auf ihre Cousinen ist. Anlass für das Gespräch war die Frage, wie Khloé als Mutter und Unternehmerin mit dem Thema Vergleich und Neid im Familienalltag umgeht. Das ist in ihrer Familie besonders spannend, da True und ihre Cousinen Stormi (7), die Tochter von Kylie Jenner (27), und Chicago (7), die Tochter von Kim Kardashian (44), gleich alt sind. "Manchmal ist das herausfordernd, denn sie wollen immer alle das Gleiche haben", gab Khloé zu.

Im Podcast sprach Khloé aber auch darüber, wie sie versucht, mit diesen Situationen positiv umzugehen. Sie erklärte, dass sie ihrer Tochter und den anderen Kindern beibringen wolle, dass man sich nicht ständig vergleichen sollte. "Vergleich ist der Dieb der Freude", erklärte sie und betonte, dass sie selbst lange gebraucht habe, das zu verstehen. Besonders in einer Welt, in der durch soziale Medien und materielle Wünsche ständig neue Begehrlichkeiten entstehen, wolle sie True vermitteln, dass es wichtiger sei, sich von anderen inspirieren zu lassen, statt neidisch zu sein. "Nur weil jemand anderes etwas hat, heißt das nicht, dass du es auch haben musst", so Khloé. Sie betonte, es sei wichtig, diese Lektionen schon im Kindesalter zu lernen – schließlich würden sie einen das ganze Leben begleiten.

Privat ist Khloé als ausgesprochen fürsorgliche Mutter bekannt: Erst kürzlich erzählte sie, dass sie ihren Kindern True und Tatum (2), die sie mit Ex Tristan Thompson (34) teilt, keine Übernachtungen bei Freunden erlaubt, weil sie viel Wert auf Sicherheit legt. In älteren Interviews stellte sie außerdem klar, dass das Familienleben und die Bindung zu ihren Kindern für sie an erster Stelle stehen. In der Vergangenheit verriet Khloé auch, dass ihre Kinder und deren Cousins und Cousinen sich so nahe stehen, dass True glaubte, sie seien alle Geschwister. Auch wenn es da mal zu Eifersucht kommt, zählt für Khloé vor allem eins: Ihre Kinder sollen sich geliebt und verstanden fühlen.

Instagram / khloekardashian Khloé und Kim Kardashian mit ihren Kindern und Mutter Kris Jenner

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Tocher True, April 2025

