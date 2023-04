Liebes-News? Für Khloé Kardashian ist Tristan wie "Ehemann"

Was geht wirklich zwischen Khloé Kardashian (38) und ihrem Ex Tristan Thompson (32)? Während ihrer jahrelangen On-off-Beziehung hatte der NBA-Star eine Affäre mit Maralee Nichols, aus der im Dezember 2021 sogar ein Kind entstand. Kurz darauf folgte die endgültige Trennung von Khloé und Tristan. Dennoch entschieden sich die beiden dazu, mithilfe einer Leihmutter ein zweites Baby zu bekommen. Trotz des andauernden Liebes-Dramas scheinen sich Khloé und Tristan nun auch wieder näherzukommen...

Das verriet jetzt ein Insider in einem Gespräch mit OK!: "Khloé sagt, dass sie Single ist, aber privat verhält sie sich so, als wäre Tristan ihr Ehemann. Sie machen alles zusammen." So verbringe der 32-Jährige die meiste Zeit im Hause seiner Ex. "Er ist meistens morgens zum Frühstück und mittags und den ganzen Tag über da. Die meisten Abende verbringen sie im Bett und hängen zusammen ab", berichtete der Informant außerdem.

"Sie sind nicht zusammen – aber sie verhalten sich wie ein Paar und sind auch nicht frei, um mit anderen Leuten zusammen zu sein", heißt es laut der Quelle zudem. Dennoch soll Tristan sehr an einem Liebes-Comeback interessiert sein: "Tristan bittet sie verzweifelt um Vergebung und darum, dass sie ihn wieder liebt. In der Vergangenheit hat sie ihm verziehen, aber jetzt scheint es die einzige Möglichkeit für Khloé zu sein, ihn zu kontrollieren."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / realtristan13 Sportler Tristan Thompson und Reality-Queen Khloé Kardashian

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im Juli 2020

