Khloé Kardashian erhält Award beim Deutschen Parfumpreis

Die Duftstars 2025 Gala in Düsseldorf zog ein echtes Staraufgebot nach Deutschland. Unter anderem reiste Khloé Kardashian (40) in die Stadt am Rhein – und das laut Rheinische Post zur Überraschung der anderen geladenen Gäste. Der Weltstar tauchte nämlich urplötzlich in der ersten Reihe des Saals auf. Ihr Erscheinen hatte auch einen bestimmten Grund: Sie wurde mit dem Personality Award Global Innovation für ihren Duft "XO Khloé" sowie ihren Einfluss auf internationale Beautytrends, authentisches Markenmanagement und ihre Rolle als moderne Duftbotschafterin ausgezeichnet.

Neben der Schwester von Kim Kardashian (44) stand an diesem Abend aber auch ein berühmtes deutsches Fernsehgesicht auf der Bühne: Moderatorin Annika Lau hielt die Laudatio für den Superstar. Die 46-Jährige war offensichtlich auf das Erscheinen von Khloé vorbereitet. Mit ihren Worten rührte sie nicht nur das Publikum – sondern auch die Preisempfängerin: "Mutig, echt, stilbildend – Khloé ist mehr als ein Star, sie ist eine Bewegung."

Auch wenn ihr Besuch in Düsseldorf nur von kurzer Dauer war, ehrte Khloés Anwesenheit die Veranstalter und Gäste. Mit über 300 Millionen Followern auf Instagram zählt die Beauty aktuell zu den berühmtesten Frauen der Welt. Große Bekanntheit erlangten sie und ihre Geschwister durch die familieneigene Reality-TV-Serie Keeping Up with the Kardashians. Von ihrem Ruhm geben sie aber auch gerne etwas ab: Aktuell arbeitet der Familienclan an einem Spin-off ihrer eigenen Show, in dem ihre Nachbarschaft und ihre Freunde im Mittelpunkt stehen sollen.

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz Annika Lau bei der Duftstars 2025 Gala in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim, Kris, Kendall und Kylie an Weihnachten 2023

Anzeige Anzeige