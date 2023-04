Mike Rutherford: So war letztes Konzert mit Genesis für ihn

Es war ein schwerer Gang für Mike Rutherford (72). Der gebürtige Brite gehört neben Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips und Chris Stewart zu den Gründungsmitgliedern der Erfolgsband Genesis. 1970 war Phil Collins (72) dazugekommen. Im Laufe der Bandgeschichte hatten die Musiker große internationale Erfolge gefeiert und waren 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Vergangenes Jahr hatte die Band ihre Abschiedstournee gespielt. Jetzt erinnerte sich Mike daran, wie das letzte Konzert für ihn war.

Das letzte Genesis-Konzert hatten Mike, Tony und Phil am 26. März 2022 in der ausverkauften O2-Arena in London gegeben. Peter Gabriel soll ihnen vom Publikum aus zugesehen haben. An dem Abend sei Mike sehr emotional gewesen, ließ er im Interview mit NME Revue passieren. "Die eigentliche Show fühlte sich komisch an. Mir ging es einigermaßen gut, bis ich auf meiner Setlist sah, dass nur noch vier Songs übrig waren", berichtete der Bassist.

Die letzten vier Songs, die Genesis live jemals spielen wird, in gedruckter Form zu sehen, habe ihn sehr emotional gestimmt. Dennoch habe Mike nicht bereut, dass die Band sich für ein Ende ihrer Live-Aktivitäten entschieden hatte. Es habe sich "sehr gut" angefühlt, "die Dinge zu Ende zu bringen", meinte der 72-Jährige.

Getty Images Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks von Genesis im Jahr 1978

Getty Images Mike Rutherford, 2012

Getty Images Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford von Genesis

