Nach Geburten: Kylie Kelce kämpfte mit Körperakzeptanz

Kylie Kelce (33) hat sich in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" mit Ehrlichkeit und Offenheit ihrem Körper nach der Geburt gewidmet. Gemeinsam mit Sängerin Ciara (39) sprach Kylie in der letzten Ausgabe darüber, wie schwer es ihr nach der Geburt ihrer drei Kinder fiel, ihre körperlichen Veränderungen zu akzeptieren. Erst nach ihrem dritten Kind habe sie einen Punkt erreicht, an dem sie ihre Dehnungsstreifen und die neue Figur annehmen konnte. "Mein Bauch wird nie wieder gleich aussehen, und das ist in Ordnung", erklärte sie und betonte die Dankbarkeit für die "kleinen Menschen", die sie mit ihrem Körper erschaffen habe.

Ciara, die selbst vierfache Mutter ist, stimmte Kylie zu und teilte ihre eigenen Erfahrungen. Sie habe nach ihren Schwangerschaften ein Verfahren zur Entfernung von Dehnungsstreifen gemacht, sich aber später bewusst dagegen entschieden. "Das sind meine Schönheitsmerkmale. Sie erzählen eine Geschichte, und sie sind ein Teil von mir", erklärte die Sängerin. Kylie lobte Ciara für ihre Offenheit und das Teilen eines authentischen Videos, in dem sie ihre Dehnungsstreifen stolz zeigte. Sie rief ebenfalls dazu auf, mehr Verständnis und Unterstützung für den individuellen Weg jeder Frau zu zeigen, anstatt äußere Veränderungen zu bewerten und der toxischen "Bounce-Back"-Kultur den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Die Ehefrau des Sportlers Jason Kelce (37) nutzt ihren Podcast regelmäßig, um über die Herausforderungen der Mutterschaft zu sprechen – von der Erschöpfung bis zum gesellschaftlichen Druck, danach wieder "perfekt" auszusehen. Sie kritisierte dabei die unrealistischen Erwartungen an Mütter, kurz nach der Geburt wieder in ihre alte Form zurückzukehren. "Mutterschaft ist eine Reise, kein Wettbewerb", stellte Kylie klar. Ihre Botschaft und die Zusammenarbeit mit Ciara inspirierten viele Frauen dazu, ihre eigene Geschichte zu erzählen und stolz auf die Spuren zu sein, die das Leben hinterlassen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Anzeige Anzeige

Getty Images Ciara bei der Baby2Baby-Gala im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern