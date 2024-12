Drummer Phil Collins kann Bühnen-Aus immer noch nicht fassen

Phil Collins (73) hat in seiner Dokumentation über das Ende seiner Karriere gesprochen und die emotionale Herausforderung, sich von der Bühne zu verabschieden, offenbart. Der ehemalige Genesis-Sänger und Ausnahme-Drummer, der seit den 1960er-Jahren in der Musikwelt aktiv ist, hatte im März 2022 sein letztes Konzert in der Londoner O2-Arena gegeben. Unter tobenden Applaus erklärte er damals: "Es ist schwer zu glauben, dass ihr noch gekommen seid. Ich schätze, nach heute Abend brauchen wir alle einen echten Job." In der Dokumentation "Phil Collins: Drummer First", die Ende 2022 gedreht wurde, beschreibt er, dass ihm das Ende seines Musiker-Daseins noch immer schwerfällt: "Es ist immer noch ein Schock, nicht mehr spielen zu können."

Die Entscheidung, sich zur Ruhe zu setzen, fiel ihm nicht leicht, wurde jedoch vor allem durch gesundheitliche Probleme erzwungen. Jahrzehntelanges Schlagzeugspielen hatte Spuren an seinem Körper hinterlassen. Neben Rückenproblemen und einer sogenannten Fußheberschwäche, die ihn beim Gehen einschränkt, machen vor allem seine Hände und Beine nicht mehr mit. Bereits 2009 hatte der Künstler gegenüber Daily Mail erklärt, dass er die Drumsticks teils an seine Hände tapen musste, um auftreten zu können. Sein Sohn Nic Collins, der ebenfalls Drummer ist, sprach in der Dokumentation über die Belastungen, denen Musiker wie sein Vater oder Bands der 70er und 80er allgemein ausgesetzt waren: "Damals fühlte man sich unbesiegbar – aber im Nachhinein sieht man, welchen Tribut das fordert."

Hinter der schillernden Karriere des Ausnahmetalents verbirgt sich eine lebenslange Liebe zur Musik, die mit einem Schlagzeug begann, das Phil Collins im Alter von drei Jahren geschenkt bekam. Nach vielen Jahren als Drummer und später Frontmann von Genesis sowie als erfolgreicher Solokünstler gönnt sich der Musiker nun verdient eine Auszeit. Seinen Kindern gilt heute ein großer Teil seiner Aufmerksamkeit. Sohn Nic, der in seine Fußstapfen tritt, schwärmte in der Vergangenheit von der engen Bindung zu seinem Vater, der trotz der Distanz des Tourlebens "immer irgendwie da war". Ob ein Comeback jemals möglich ist? Phil selbst sagt, wenn er eines Tages wieder Drumsticks halten könne, werde er es versuchen – doch für den Moment genießt er seine wohlverdiente Ruhe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks von Genesis im Jahr 1978

Anzeige Anzeige

Getty Images Phil Collins, Oktober 2018

Anzeige Anzeige