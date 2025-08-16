Smarte Idee? Anne Wünsche nutzt Hass als Marketingstrategie

Anne Wünsche (33) hat auf Instagram verraten, wie sie mit den zahlreichen negativen Kommentaren umgeht, die sie für ihren erotischen Content, den sie auf Bezahlplattformen wie OnlyFans anbietet, erhält. Auf die Frage eines Nutzers, wie der Hass sie beeinflusse, hatte sie eine Überraschung parat: "Ich mache einfach weiter. Mich belastet es schon lange nicht mehr, aber ich nutze es mittlerweile als Marketingstrategie." Die Mutter von drei Kindern erklärte weiter, dass Hasskommentare inzwischen für sie zu einem cleveren Tool geworden seien, da diese die Reichweite ihrer Videos regelrecht befeuern.

Ihre Taktik greift dabei auf ein einfaches Konzept zurück: Inhalte, die am stärksten polarisieren, nutzt sie als Grundlage für neue Beiträge. Diese Strategie zeigt Wirkung, denn die Hater sorgen laut Anne dafür, dass ihre Videos viral gehen. "Ich schaue, worüber am meisten diskutiert wird, und dann mache ich darüber ein Reel", plauderte die Influencerin aus. So dreht sie den anfänglich wohl destruktiv gemeinten Hass in eine produktive und gewinnbringende Richtung. Diese Haltung hat für Anne nicht nur eine größere Aufmerksamkeit geschaffen, sondern auch ihre Präsenz im Social-Media-Bereich gestärkt.

Dass Anne kein Blatt vor den Mund nimmt, ist nichts Neues. Erst vor Kurzem hat die Unternehmerin in einem Interview mit BestFans verraten, warum sie überhaupt damit begonnen hat, erotischen Content zu verkaufen. Geld sei für sie dabei nicht an erster Stelle gestanden. Viel wichtiger war ihr die Selbstbestimmung über das eigene Leben. "Ich hatte einfach keine Lust mehr, in irgendwelche Schubladen zu passen oder auf Menschen zu hören, die keinen echten Platz in meinem Leben haben", erklärte Anne.

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025